عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم السبت مكالمة هاتفية من نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وشكلت المكالمة فرصة لاستعراض مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين

ووفقا لوزارة الخارجية بحث الوزيران آفاق الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بما يتماشى مع التوجيهات التي أسداها رئيسا البلدين بمناسبة محادثاتهما الهاتفية الأخيرة.

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وايضا الأوضاع في ليبيا الشقيقة تحسبا للاجتماع المقبل لآلية دول الجوار الثلاث الذي ستحتضنه الجزائر.