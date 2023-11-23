عطاف يتلقى مكالمتين هاتفيتين من نظيريه التونسي والموريتاني ويلتقي الليبي بغينيا الاستوائية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بغينيا الاستوائية، مكالمتين هاتفيتين من نظيريه التونسي والموريتاني ويلتقي بوزير الخارجية الليبي.

وعلى هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن. تلقى عطاف مكالمتين هاتفيتين من نظيره التونسي، نبيل عمار، وكذا من نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، كما التقى الوزير الليبي المكلف بالشؤون الخارجية، علي الصادق،

وجاء في البيان الوزارة كمايلي: “:تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم بغينيا الاستوائية, مكالمات هاتفية من نظيره التونسي، نبيل عمار، وكذا من نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

كما التقى كذلك الوزير الليبي المكلف بالشؤون الخارجية، السيد علي الصادق”.

“وقد خصصت هذه الاتصالات التي تندرج في إطار تقاليد التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، لتبادل الآراء حول الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده آخر هذا الشهر ببرشلونة، مملكة اسبانيا”.

وأضاف البيان ان المحادثات أكدت على تجانس مواقف الدول الشقيقة بخصوص هذا الاجتماع الذي ينعقد في سياق تواصل الاعتداء الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص في قطاع غزة المحاصر.