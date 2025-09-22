عطاف يثمن التنسيق المتميز لمجموعة “A3+” ودورها في دعم مصالح إفريقيا

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، في الاجتماع الوزاري لمجموعة “A3+” التي تضم الأعضاء الأفارقة الثلاث بمجلس الأمن الأممي (الجزائر، سيراليون والصومال)، بالإضافة إلى غيانا عن منطقة الكاريبي.

ويأتي هذا في إطار تمثيله للجزائر في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شارك في الاجتماع وزيري خارجية كل من ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحسبا لشروع هذين البلدين في الاضطلاع بعهديتيهما بمجلس الأمن بدايةً من شهر يناير 2026.

وقد سمح الاجتماع بتأكيد الالتزام بمواصلة تنسيق المواقف والجهود في إطار مجموعة “+A3” بغرض تعزيز وحدة الصف الإفريقي داخل مجلس الأمن، لاسيما في سياق تعاظم التحديات المهددة للسلم والأمن على الصعيدين القاري والدولي.

كما نوّه الوزراء المشاركون بالدور المحوري الذي اضطلعت به الجزائر في إنشاء هذه الآلية وتعزيز دورها عبر “ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا”.

وفي كلمته خلال هذا الاجتماع، ثمن وزير الدولة المستوى المتميز الذي بلغه التنسيق ضمن هذه المجموعة وما أضفته من زخم إيجابي عكسته المبادرات الملموسة الرامية إلى الذود عن مصالح إفريقيا ودعم القضايا العادلة في العالم بأسره.