عطاف يجرى محادثات مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الخاص لـ بوتين 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة ببغداد، محادثات مع عدد من نظرائه العرب. وكذا المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت هذه اللقاءات عشية مشاركة عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية في أشغال القمة العربية التي تحتضنها العراق يوم غد السبت.

وكان لرئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء مع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك.

كما أجرى عطاف لقاءً ثنائياً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي.

واستقبل وزير الدولة أحمد عطاف، نظيره الجيبوتي، عبد القادر حسين عمر.

وتحادث عطاف، أيضاً مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي المُكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.