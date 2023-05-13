عطاف يجري إتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد

أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري، فيصل المقداد.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية جاء هذا الإتصال عقب المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والرئيس بشار الأسد، في 8 ماي.

حيث شكّل مناسبة للوزيرين من أجل مواصلة المشاورات حول المسائل الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في 19 ماي في جدة.