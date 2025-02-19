عطاف يجري بجوهانسبرغ محادثات ثنائية مع نظيره البرازيلي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بجوهانسبرغ، محادثات ثنائية مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية، ماورو فييرا.

وذلك عشية مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكّل اللقاء فرصة لاستعراض الحركية المتزايدة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر والبرازيل، لا سيما في شقها الاقتصادي، وبحث آفاق الارتقاء بها إلى مراتب أسمى. تتماشى مع المزايا التكاملية التي يتوفر عليها البلدان.

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية. وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. يضيف بيان الوزارة.