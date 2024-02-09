عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى نواكشوط بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني, محمد سالم ولد مرزوك.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان “عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة التي تشهد حركية لافتة بفضل ما تحظى من عناية فائقة ومتابعة حريصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين, كما تشاورا حول الاستحقاقات الثنائية المقبلة وسبل التحضير الأمثل لها, لتمكينها من إضافة لبنات جديدة على درب تعزيز العلاقات الجزائرية- الموريتانية”.

ومن جانب آخر, شكل اللقاء، “فرصة للتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وعلى رأسها تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي التي تشكل مصدر انشغال متزايد وقلق مشترك لدى البلدين, فضلا عن سلسلة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الافريقي”.

وفي ذات السياق, تطرق الطرفان ب”إسهاب” إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة, مجددين “ثبات كل من الجزائر وموريتانيا على دعمهما اللامشروط للقضية الفلسطينية”, يضيف ذات المصدر.