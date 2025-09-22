عطاف يجري بنيويورك محادثات ثنائية مع عدد من المسؤولين

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مكثفة مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين الدوليين، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

خلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، ناقش أحمد عطاف أبرز القضايا المطروحة على الساحة القارية، مؤكدًا على أهمية تنسيق الجهود الإفريقية للدفع بأولويات القارة ضمن أجندة الأمم المتحدة.

في لقائه مع وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، تناول الطرفان آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتحضيرات عقد الدورة الافتتاحية للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

أما المحادثات التي جمعته بوزير الخارجية التشادي، عبد الله صابر فضل، فقد ركزت على تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الجزائر وتشاد، انسجامًا مع مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون بنظيره التشادي محمد إدريس ديبي في الجزائر.

وفي لقائه مع وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل، تطرق أحمد عطاف إلى تقييم مستوى الشراكة بين الجزائر والبرتغال، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، والذكرى العشرين لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.

كما شكل لقاؤه مع وزيرة الخارجية النمساوية، بياتي مينل-رايزينغر، فرصة لتقييم التقدم المحرز في الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والنمسا، خاصة في ضوء نتائج زيارة الوزير عطاف إلى فيينا في جوان 2024.

أما المحادثات التي أجراها مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريتش إيغر، فقد تم خلالها تبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه العمل الإنساني الدولي، خاصة في مناطق النزاع، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر واللجنة الدولية.