عطاف يجري سلسلة محادثات ثنائية على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز بكمبالا

في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا. أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، سلسلة من المحادثات الثنائية مع عددٍ من نظرائه المشاركين في هذا الحدث الدبلوماسي.

وقد شملت هذه اللقاءات كلًّا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي. ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، ماركو دوريتش. ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي. ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوبا، برونو رودريغيز باريّا. إضافة إلى وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية موزمبيق، ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال حركة عدم الانحياز. وكذا سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وهذه الدول في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.