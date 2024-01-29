عطاف يجري لقاءات في روما مع نظرائه من 5 دول

اجرى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف بالعاصمة الإيطالية روما، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من كل من البنين، موريتانيا، تونس، مدغشقر، وكوت ديفوار.

وخلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة وسبل الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما شكلت ذات اللقاءات فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات مشتركة على دول وشعوب الدول الافريقية.

وجاءت هذه القاءات على هامش مشاركة رئيس الدبلوماسية الجزائرية ممثلاً رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإيطالية-الإفريقية.