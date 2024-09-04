عطاف يجري لقاءات مع عدد من رؤساء الدول الإفريقية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة.

يأتي هذا على هامش مشاركته في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس جمهورية الصين الشعبية. على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة الإفريقية-الصينية الرابعة.

وحسب بيان للوزارة، كان لوزير الشؤون الخارجية، عشية اليوم ببكين، لقاءات مع عدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة. الذين نقل لهم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية وتمنياته الخالصة بنجاح هذا الاستحقاق الهام.

وفي هذا الإطار، حظي الوزير أحمد عطاف بلقاء مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني. حيث تم اغتنام الفرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون، والإشادة بالحركية التي تميزها، في سياق تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين. وحرصهما الدائم على تطوير العلاقات الجزائرية-الموريتانية والارتقاء بها الى أسمى المراتب المتاحة.