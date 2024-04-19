عطاف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه السيراليوني والإيراني بنيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الجمعة لقاء ثنائيا مع نظيره السيراليوني، موسى تيموثي كابا.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد استعرض الطرفان الجهود المبذولة من الجانبين بغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب والمستويات المنشودة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما المتواصلة بمجلس الأمن”.

كما تحادث عطاف مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، “في إطار لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخرا بالجزائر بين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية”، كما جاء في البيان.