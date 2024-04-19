عطاف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه السيراليوني والإيراني بنيويورك

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة، في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة. وذلك في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك.

وهي الجلسة التي شكلت فرصة لاستعراض تجربة الجزائر على الصعيد الوطني وكذا جهودها الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى هامش مشاركته في جلسة الجمعية العامة، أجرى الوزير أحمد عطاف لقاءً ثنائياً مع نظيره السيراليوني، موسى تيموثي كابا، حيث استعرض الطرفان الجهود المبذولة من الجانبين بُغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب والمستويات المنشودة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما المتواصلة بمجلس الأمن.

كما تحادث الوزير مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في إطار لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخراً بالجزائر بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية.