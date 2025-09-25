عطاف يجري لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بنيويورك، لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن اللقاء يأتي استكمالا للمحادثات التي أجراها الطرفان بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري. سمح بتناول مستجدات قضية الصحراء الغربية في سياق التحضير لاجتماع مجلس الأمن المُخصص لهذه المسألة شهر أكتوبر المقبل.

وجدّد وزير الدولة موقف الجزائر الثابت في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية. تكفل ممارسة الشعب الصحراوي حقَّه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.