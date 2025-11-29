عطاف يجري لقاء مع وزير العلاقات الخارجية لـ أنغولا

أجرى استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، لقاءاً مع وزير العلاقات الخارجية لـ أنغولا، أنطونيو تيتي.

اللقاء جرى عشية احتضان الجزائر لأشغال المؤتمر الدولي حول “جرائم الاستعمار في إفريقيا”، يوم 30 نوفمبر. وكذا الدورة الثانية عشر “لمسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، يوم 01 ديسمبر 2025.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران واقع العلاقات بين البلدين، والاستعدادات لتجسيد استحقاقات التعاون الثنائي في المرحلة القادمة.

كما تبادلا الرؤى والتحاليل بخصوص قضايا السلم والأمن في إفريقيا، لاسيما في سياق العضوية غير الدائمة للجزائر بمجلس الأمن الاممي، وترأس أنغولا حاليا للإتحاد الإفريقي.