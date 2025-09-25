عطاف يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه بـ نيويورك 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظرائه بنيويورك.

وتأتي هذه المحادثات في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى عطاف، محادثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو.

كما أجرى عطاف لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان غرليتش رادمان.

وكان لـ عطاف لقاء ثنائي مع مُحادثات ثنائية مع وزير خارجية كونفدرالية سويسرا، إغنازيو كاسيس.

وبنيويورك تباحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع مع وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، بدر بن حمد البوسعيدي.