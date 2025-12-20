عطاف يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وحسب بيان الوزارة المحادثات جرت على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

وتباحث الوزيران علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة المنوط بها تعزيز الحركية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الروسية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.