عطاف يجري مباحثات مع مُمثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببروكسل. مباحثات مع المُمثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي. كايا كالاس. وهذا على هامش مُشاركته في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وسمحت هذه المباحثات باستعراض مُختلف محاور علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وذلك في أفق إعادة تفعيل وتنشيط الآليات المُؤسساتية التي تُؤطر الشراكة الجزائرية-الأوروبية. كما تطرق الطرفان إلى مسألة مُراجعة اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي بما يكفل إضفاء التوازن المنشود على هذه الشراكة، لا سيما في شقها الاقتصادية.

وبذات المُناسبة، تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الراهنة، وعلى رأسها التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بصفة خاصة والتوترات المشهودة في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة.