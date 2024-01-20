عطاف يجري مباحثات مع نظرائه من تنزانيا وفنزويلا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إجتماعات منفصلة مع كل من وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، جانيوري يوسف ماكامبا، وكذا وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية أجرى أحمد عطاف إجتماعات منفصلة على هامش مشاركته في أشغال القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا.

اين إجتمع عطاف مع وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، جانيوري يوسف ماكامبا. وكذا وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو.

كما تمّ خلال هذين الاجتماعين استعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذين البلدين الصديقين. إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.