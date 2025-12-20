عطاف يجري مباحثات مع نظيرته الموريتاني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزيران علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا، كما تبادلا وجهات النظر والتحاليل حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.