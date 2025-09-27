عطاف يجري مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف بنيويورك مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا سيرغي لافروف.

المحادثات جرت في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

وتم خلال اللقاء استعراض مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا وآفاق السمو بها إلى أعلى المراتب المتاحة بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين

كما ناقشا الوزيران سُبل الإسهام المشترك في توطيد العلاقات العربية-الروسية والعلاقات الإفريقية-الروسية وذلك في إطار التحضيرات الجارية بخصوص عقد القمة العربية- الروسية والمنتدى الوزاري الإفريقي-الروسي

وفي اللقاء ذاته تبادلا الطرفان الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضية الصحراء الغربية والتطورات في منطقة الساحل الصحراوي.