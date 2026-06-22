عطاف يجري مباحثات مع نظيره السعودي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

ويأتي هذا على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان يوم 22 جوان 2026.

وحسب بيان للوزارة، فقد جدد وزير الدولة بهذه المناسبة تضامن الجزائر الكامل مع المملكة العربية السعودية عقب الاعتداءات التي تعرضت لها في سياق التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل حول الأوضاع الراهنة واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بينهما لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على العمل سوياً من أجل تجسيد استحقاقات التعاون الثنائي، ولاسيما التحضير لانعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي.