عطاف يجري مباحثات مع نظيره الكرواتي حول التعاون الثنائي والقضايا الدولية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بزغرب، محادثات على انفراد مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا، غوردون غرليتش رادمان، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

ويأتي هذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية كرواتيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد خُصِّصت هذه المحادثات لإجراء تقييم معمّق لواقع العلاقات الجزائرية-الكرواتية واستشراف آفاق تطويرها بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة لدى البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة، التقليدية منها والمتجددة، والصناعة، وبوجه خاص الصناعة البحرية وبناء السفن، إلى جانب الفلاحة، لا سيما الفلاحة الصحراوية، وكذا السياحة والتكوين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول جملة من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وآفاق تعزيز الشراكة الأورو-متوسطية بما يضمن تحقيق الأمن والتنمية لشعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يضيف المصدر ذاته.