عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان “في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أجرى أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه. حيث إلتقى على التوالي وزراء خارجية كل من بلجيكا، وهولندا، وسلطنة عمان، واليمن، وايريتريا، وفنزويلا”.

كما استقبل عطاف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وممثلتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد” حسب ذات البيان.

وقد تم خلال هذه اللقاءات استعراض آفاق تعزيز العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول والتحضير للإستحقاقات الثنائية المقبلة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالسلم والأمن، والتنمية لاسيما في الساحل الصحراوي والشمال الإفريقي، يضيف البيان.