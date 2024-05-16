عطاف يجري محادثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

ويأتي هذا على هامش مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية في أشغال القمة العربية بالمنامة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد تطرق الطرفان خلال محادثاتهما إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر ولبنان وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.