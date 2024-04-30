عطاف يجري محادثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، محادثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، عبد الحميد الدبيبة.

وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، بحث الطرفان “سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق الرقي بها إلى مستويات أرحب في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والنفع المتبادل.

كما تبادلا وجهات النظر والتحاليل حول المستجدات على الساحة الليبية، وكذا حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة”، يوضح ذات البيان.