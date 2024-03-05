عطاف يجري محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان، مراد نورتلو.

وأفاد بيان للخارجية، أن المحادثات جاءت قُبيل مشاركة الوزير عطاف في الاجتماع الاستثنائي. لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي سمحت بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ودرس سبل الدفع نحو استجابة مُشتركة وقوية من قبل منظمة التعاون الإسلامي. لمواجهة الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأشقاء الفلسطينيين.

كما بحث الطرفان آفاق توطيد العلاقات الثنائية في سياق إعداد الإطار القانوني الكفيل بإنشاء لجنة حكومية مشتركة. ومجلس رجال أعمال في المستقبل القريب، واتفقا على تعزيز التنسيق بين وفود البلدين بالمحافل الدولية والإقليمية، حسب البيان نفسه.

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