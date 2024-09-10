عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه العرب بالقاهرة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء بالقاهرة، محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه وأشقائه العرب. على هامش مشاركته في أشغال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وحسب بيان الوزارة “التقى الوزير أحمد عطاف وزراء خارجية كل من تونس وليبيا وموريتانيا والسودان واليمن وسوريا والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما التقى أيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة فلسطين، ونائب وزير خارجية دولة قطر، وكذا نائب وزير خارجية سلطة عمان”.

“وقد اغتنم الوزير أحمد عطاف فرصة هذه اللقاءات الجانبية للتشاور والتنسيق مع أشقائه حول أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري. وبالخصوص التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية”.

هذا وأجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي. وخلال اللقاء استعرض الوزيران علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وسبل تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لا سيما الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية في خضم حرب الإبادة المتواصلة في غزة. والتصعيد متعدد الجبهات والاتجاهات الذي يفرضه الكيان الصهيوني على دول وشعوب المنطقة.