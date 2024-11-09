عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من دول إفريقية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول الإفريقية المشاركين في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة “الإفريقية- الروسية”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد ناقش الوزير عطاف مع نظيره الموريتاني في عدد من الملفات والقضايا المطروحة على مستوى الاتحاد الإفريقي. خلال الرئاسة الموريتانية للمنظمة القارية. كما تناول عطاف مع نظيره الإثيوبي التحضيرات للدورة المقبلة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين. إلى جانب التنسيق بخصوص الإستحقاقات المرتقبة على صعيد الإتحاد الإفريقي.

كما تباحث وزير الخارجية مع نظيره الرواندي سبل التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية. بما يتوافق مع العناية الخاصة التي يوليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون البيني. وتباحث عطاف مع نظيره البوركينابي مستجدات الأوضاع في الجوار المشترك للبلدين. كما تناولا سبل وآفاق إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية أن الوزير عطاف ناقش مع نظيره من دولة البنين سبل ترقية التعاون الثنائي وتبادل معه الرؤى والتحاليل حول الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.