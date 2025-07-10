عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيرته من الفلبين

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بكوالالمبور، محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الفلبين، ماريا تيريزا لازارو.

وخصص اللقاء لاستعراض واقع العلاقات الجزائرية-الفليبينية وآفاق إضفاء المزيد من الحركية عليها. لاسيما في المجالات الاقتصادية. وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما ناقش الوزيران سبل إسهام الفليبين في تعزيز الشراكة بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا. بمناسبة توليها العام المُقبل الرئاسة الدورية لهذه المنظمة الإقليمية.

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