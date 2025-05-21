عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الألماني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ببروكسل، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان فاديفول. وذلك على هامش مُشاركتهما في أشغال الاجتماع الثالث. لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير أحمد عطاف تهانيه لنظيره الألماني بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية بلاده. واستعرض معه مختلف أبعاد علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين الجزائر وألمانيا. في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما ناقش الوزيران جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك