عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الإسباني بجوهانسبرغ

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

المحادثات جرت على هامش مشاركة أحمد عطاف في أشغال قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ.

واستعرض الوزيران عطاف وألباريس علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع بحوض البحر الأبيض المتوسط وبمنطقة الساحل الصحراوي.

وممثلا لرئيس الجمهورية ترأس الوزير الأول سيفي غريب الوفد الجزائري في أشغال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بجوهانسبرغ يومي 22 و 23 نوفمبر 2025.