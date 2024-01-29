عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما، محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني.

على هامش مشاركته ممثلاً لئيس الجمهورية في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية،

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد جدد عطاف بهذه المناسبة، تهانيه لجمهورية إيطاليا الصديقة على مبادرتها بعقد هذه القمة وعلى إطلاق “خطة ماتي من أجل افريقيا”، معرباً عن استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه الخطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.

كما اغتنم الوزيران هذه الفرصة للتطرق إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا في منطقة الساحل الصحراوي. يضيف البيان.