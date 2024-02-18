عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التشادي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية تشاد الشقيقة، محمد صالح النظيف.

ويأتي هذا على هامش مشاركته مُمثلا لرئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد سمح اللقاء ببحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.

كما تناقش الطرفان بشأن المسائل الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة الافريقية. يضيف المصدر نفسه.