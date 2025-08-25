عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي بجدة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي محمد علي النفطي.

وجرى هذا اللقاء على هامش مشاركة عطاف في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال اللقاء ناقش الوزيران سبُل تحقيق المزيد من المكاسب على درب توطيد علاقات الأخوة والشراكة والتكامل التي تجمع بين الجزائر وتونس على مختلف الأصعدة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس تبون ونظيره قيس سعيد.

وبهذه المناسبة، تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة. وعلى رأسها الدورة الثالثة والعشرون للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية.

كما تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، جملة من القضايا الإقليمية والدولية. لا سيما مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا الشقيقة والتطورات بمنطقة الساحل الصحراوي وكذا مستقبل الشراكة الأورو-متوسطية.