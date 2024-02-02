عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، نبيل عمار.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، ققد تركزت هذه المحادثات حول علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-التونسية، حيث رحب الوزيران بالتطورات الايجابية التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.

كما أشادا بالأهمية المتزايدة التي يحظى بها راهنا ملف تنمية وترقية المناطق الحدودية التي تشكل نقاط التلاقي والتلاحم الأولى والمباشرة بين الشعبين الشقيقين.

ومن جانب آخر، شكل اللقاء فرصة لبحث تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي في منطقة الساحل الصحراوي، التي أكد بشأنها الوزيران على توافق تحاليل ومواقف البلدين، مع التشديد على حرصهما على مواصلة وتعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة خدمة لأهداف السلم والأمن في المنطقة.