عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس بأديس أبابا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الاتحادية, علي محمد عمر.

وذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, وفق بيان للوزارة.

وخصص اللقاء -يضيف البيان- لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع بفضاءي انتماء البلدين.