عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، أين جدد وزير الخارجية التعبير عن تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين لاسيما في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة ومايرتكبه الاحتلال من جرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

وقد أجرى عطاف أيضا محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.