عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الكوري

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا، تشو هيون. وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية- الكورية.

وسمح لقاء عطاف وهيون باستعراض مختلف أبعاد ومحاور الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وجمهورية كوريا. وبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم والحركية عليها، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية.

كما ناقش الطرفان سبل الإسهام المشترك في تطوير الشراكة الإفريقية الكورية. بما يتماشى مع طموحات القارة الإفريقية وأهدافها على مختلف الأصعدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور