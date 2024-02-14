عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني بأديس أبابا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

وأوضح بيان للخارجية، أن هذا اللقاء جاء قُبيل انطلاق أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44). للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث تطرق الطرفان لعديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس.

كما ركز الجانبان الجزائري والموريتاني، بصفة خاصة على التنسيق البيني تجسيداً للتوجيهات. التي تمخضت عن الاتصالات المباشرة بين قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. لاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمعهما منذ يومين.

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