عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره الناميبي 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف محادثات ثنائية مع وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا، بيا موشيلينجا.

اللقاء جرى عشية انعقاد الندوة الحادية عشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، بوهران.

وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

بالإضافة إلى بحث سبل الرقي بها إلى مصاف أرحب، لاسيما في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة والتكوين والأمن السيبراني.

وحسب بيان الوزارة اتفق الطرفان، على عقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لتطابق مواقف البلدين بخصوص القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.