عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره من غينيا الاستوائية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأحد بالعاصمة الغانية أكرا, محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين لغينيا الاستوائية, سيميون أويونو إيسونو أنغي, تناولت حشد الدعم الدولي للموقف الافريقي المشترك من مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن اللقاء “سمح بالتشاور والتنسيق بين الطرفين بخصوص سبل حشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الافريقي المشترك من مسألة إصلاح مجلس الأمن الأممي, في سياق تحضير المشاركة في النقاش رفيع المستوى المزمع عقده على مستوى مجلس الأمن الشهر المقبل, وتجسيد مخرجات أشغال لجنة العشرة بالاتحاد الافريقي التي احتضنت غينيا الاستوائية قمتها في نوفمبر 2023 و استضافت الجزائر اجتماعها الوزاري” شهر جوان الماضي.