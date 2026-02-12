عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره من مملكة ليسوتو

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لمملكة ليسوتو الشقيقة، ليجون مبوتجوان.

وذلك على هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لوزير الدولة من أجل تهنئة وزير خارجية ليسوتو، عقب انتخاب بلاده لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي. وتأكيد استعداد الجزائر لتعزيز التنسيق البيني على مستوى هذه الهيئة الهامة بغرض الإسهام في استتباب الأمن وخدمة السلم في ربوع القارة الإفريقية.

وعلى الصعيد الثنائي، اتفق الطرفان على استكشاف مزيد من فرص التعاون بين البلدين، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والتنموية.