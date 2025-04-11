عطاف يجري محادثات ثنائية مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة بأنطاليا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، بمدينة أنطاليا التركية، محادثات ثنائية مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة، وكذا مع مسؤولي منظمات دولية.

وحسب بيانٍ للوزارة، تباحث عطاف، بأنطاليا التركية، مع نظيره الكرواتي، غوردان غرليتش رادمان. وكذا مع وزير الدولة والخارجية التشادي، عبد الله صابر فضل.

كما التقى عطاف “بكل من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني. والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان. وكذا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا سيروا تيتيه”.

“وسمح لقاء وزير الدولة بنظيره الكرواتي باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وبحث سبل إضفاء المزيد من الزخم عليها. لا سيما في الميادين الاقتصادية. وذلك في أفق الاستحقاقات الثنائية المرتقبة خلال السنة الحالية”.

وشكلت المحادثات بين عطاف ووزير خارجية تشاد، فرصة لتقييم التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة آفاق تعزيزه في سياق الاستحقاقات الثنائية التي يعمل الطرفان على تجسيدها.

في حين بحث عطاف مع المفوض العام لوكالة “الأونروا”، الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق. واستمراره في سياسية التضييق على أنشطة “الأونروا” بصفة خاصة وعلى جهود الإغاثة الإنسانية بصفة عامة.

وناقش عطاف مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخطوات التي اتخذتها هذه المؤسسة القضائية العالمية في سبيل ملاحقة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

كما تبادل عطاف الرؤى والتحاليل مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وآفاق إنهاء الانقسام بهذا البلد الشقيق تحت رعاية المنظمة الأممية”.