عطاف يُجري محادثات ثنائية مع وزير العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا. محادثات ثنائية مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا. على هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

خُصصت هذه المحادثات لتبادل الرؤى والتحاليل حول أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وبحث سُبل تعزيز التنسيق بشأنها على مستوى الاتحاد الإفريقي.

كما ناقش الوزيران آفاق توطيد علاقات الصداقة والتعاون التقليدية التي تجمع بين الطرفين. بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيسي البلدين الشقيقين.

