عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية لاوس

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، ثونغسافانه فومفيهان.

وسمح اللقاء ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ولاوس. على ضوء ما يربطهما من تاريخ نضالي مشترك ضد الاستعمار. ويجمعهما من مواقف متطابقة إزاء القضايا العادلة في العالم.

وجاء اللقاء، على هامش مشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر. لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

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