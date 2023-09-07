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عطاف يجري محادثات مطولة مع نظيره التركي

بقلم نادية بن طاهر
عطاف يجري محادثات مطولة مع نظيره التركي
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أجرى وزير الخارجية، أحمد عطاف، محادثات مطولة على انفراد مع نظيره التركي، هاكان فيدان.

وجاءت هذه المحادثات، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى جمهورية تركيا بتكليف من رئيس الجمهورية.

وتركزت هذه المشاورات حول أبرز أولويات التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا. وكذا حول القضايا التي تحظى باهتمام مشترك من قبل البلدين، سواء في جوارهما المتوسطي، أو في فضاءات انتمائهما.

كما تناول الطرفان، تطور العلاقات في شمال افريقيا ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الافريقي.

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