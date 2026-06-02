عطاف يجري محادثات مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بسيول. محادثات ثنائية مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون. الذي يتولى حالياً رئاسة الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI).

وشكّل لقاء عطاف مع بان كي مون، فرصة لبحث آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. في ضوء انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية في شهر أوت 2025. وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الجانبين. لاسيما في المجالات ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي.

كما تناول الطرفان التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السيد بان كي مون إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة. بما من شأنه الإسهام في إعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. واستكشاف فرص جديدة للشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

