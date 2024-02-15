عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية المكلف بالشؤون الإفريقية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية المكلف بالشؤون الإفريقية السفير ليو يوشي.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جاء على هامش المشاركة في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وخلال اللقاء تناول الطرفان سبل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الجزائر والصين حسب مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى الصين مؤخرا.

كما أكدا الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق البيني داخل مجلس الأمن الأممي بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبالمناسبة تبادلا الرؤى بشأن موضوع إصلاح مجلس الأمن بما يستجيب لتطلعات البلدان النامية ويرفع بالخصوص الغبن التاريخي المسلط على القارة الإفريقية.