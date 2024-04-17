عطاف يجري محادثات مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الاوسط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة، محادثات ثنائية مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الاوسط، تور وينسلاند.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك،

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد شدّد الطرفان التأكيد على حتمية التعجيل في توفير الشروط الضرورية لإحياء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن وتحفظ الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.